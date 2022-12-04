شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بتسوانا فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة 3x3.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأحد، منتخب سيدات السلة3x3 مع نظيره بتسوانا في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بمصر ويستقبلها مضمار الدراجات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الواحدة و النصف من ظهر اليوم، على أن يخوض المنتخب مباريات أخرى على مدار اليوم، وفقا لنتائج مباريات باقى المنتخبات.

تمكن منتخبا مصر للشباب والآنسات تحت 17 عاما لكرة السلة 3*3 من التتويج ببطولتي أفريقيا التي أقيمت في القاهرة يومي الخميس والجمعة، ليتأهلا لبطولة كأس العالم 2023.

ونجح منتخب الشباب في تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ثم الفوز على الجزائر 19-10 في نصف النهائي والكونغو 20-17 في المباراة النهائية والتتويج باللقب.

بينما تصدر منتخب الآنسات المجموعة الأولى، وأقصى المغرب من نصف النهائي بنتيجة 18-11، ثم تغلب على الكونغو في النهائي بنتيجة 21-3 ليتوج باللقب بدوره.