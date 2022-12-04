شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُصحح أخطاء الأهلي فى محاضرات خاصة للحفاظ على مسيرة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري، لتوجيه عدة نصائح لهم من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق على مدار الفترة الماضية وتحديداً فى مباراتي المقاولون العرب بكأس مصر والطلائع بالدوري.

وتأتي جلسة المدرب السويسري بعدما لاحظ ارتكاب لاعبى الفريق أخطاء مُتكررة فى المباراتين كادت تتسبب فى خسارة الأهلي فى المرتين قبل أن يهزم المقاولون الأحد الماضي بركلات الجزاء الترجيحية 4/3 فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، كما فاز الأهلي بهدفين لهدف على الطلائع أمس الأول، الجمعة، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي تُكلّف الفريق كثيراً بجانب الاهتمام باللعب الجماعي والابتعاد عن الأنانية التي تظهر في أداء بعض اللاعبين، كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح أمام مرمى المنافس لأن الفريق يُهدر الكثير من الفرص، وتضمنت نصائح كولر للاعبي الأهلي عدم التراخي والتراجع بعد تسجيل هدف لأن هذا يمنح الخصم الفرصة للاستحواذ والجرأة لتشكيل هجمات على مرمى الفريق.