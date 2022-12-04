الامارات | موعد مباراتي اليوم الأحد في دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف اليوم دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022 بمباراتين تشهد تواجد بطل العالم منتخب فرنسا والذي سيتقابل مع فريق أوروبي أخر وهو منتخب بولندا ويسعى إلى تكملة مشواره في البطولة وتحقيق اللقب الثاني على التوالي، كما ستكون هناك مباراة أخر تجمع إنجلترا مع بطل أفريقيا منتخب السنغال.

وانطلق دور الـ 16 أمس السبت في البطولة بعد مباريات غاية في القوة ومفاجآت كبرى بالبطولة وشهد اليوم الأول صعود أول منتخبين إلى الدور ربع النهائي وهما منتخبي هولندا والأرجنتين وإقصاء أمريكا وأستراليا من البطولة، كما سيشهد اليوم وداع منتخبين أخرين.

وتقام المباراة الأولى بين منتخبي فرنسا وبولندا، وذلك عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات على استاد "الثمامة" حكم الساحة الدولي الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي إنجلترا والسنغال، وذلك عند الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات على استاد "البيت" بمدينة الخور، ويديرها حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون.

مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

فرنسا – بولندا (19:00)

إنجلترا – السنغال (23:00)