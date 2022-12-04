الامارات | لاعب مولود في مصر يحقق رقماً قياسياً في المونديال.. تفوق على الأسطورة بيليه (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



بات لاعب منتخب أستراليا، قرنق كول، أصغر لاعب يشارك فى الأدوار الإقصائية فى كأس العالم، بعدما لعب مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر والتي انتهت بفوز "الألبيسيليستي" 2-1 وتأهله إلى دور الثمانية.

ويعد كول البالغ 18 عاماً و79 يوماً، أصغر لاعب في أدوار إقصائية بمونديال منذ مشاركة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في نسخة 1958 وهو في عمر 17 عاماً و249 يوماً، بحسب ما ذكرته شبكة أوبتا.

وولد كول في مصر بعد أن فر والداه من جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية ونشأ في مخيم لاجئين قبل أن يسافر مع أسرته إلى أستراليا وهو في السادسة من عمره.

وهناك تألق كول في ملاعب كرة القدم وبات الآن أحد اللاعبين الواعدين، فعلاوة على مشاركته مع أستراليا في المونديال سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز في يناير المقبل.