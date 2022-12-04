الامارات | مدرب أستراليا يتحسر على ضياع فرصة ميسي بالقميص الأصفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أعرب مدرب أستراليا غراهام أرنولد عن أسفه للفرص التي أهدرها فريقه أثناء قتاله لدفع المنتخب الأرجنتيني نحو خوض وقت إضافي في مباراتهما بدور الـ16 لكأس العالم يوم السبت، قبل أن يخسر 1-2 أمام بطل العالم مرتين.



وقبل تسع دقائق على نهاية المباراة، استطاع المدافع الأسترالي عزيز بهيتش أن يدفع الجماهير في hستاد أحمد بن علي للوقوف على أطراف أصابعها بينما كان يتخطى دفاع الأرجنتين، لكن تسديدته ابعدها ليساندرو مارتينيز قبل أن تسكن الشباك.



وقال أرنولد للصحافيين: "لو أن بهيتش سجل من هذه الفرصة لكان مثل ليونيل ميسي لكن بقميص أصفر لأنه قام بمجهود رائع، لسوء الحظ، لم نستطع إنهاء هذا التحرك".



ثم وفي اللحظات الأخيرة، ومع تمسك الأرجنتين بتقدمها 2-1، وجد البديل جارانج كول البالغ من العمر 18 عاماً الكرة عند قدميه داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أبعدها حارس الأرجنتين إميليانو مارتينيز.



وقال مدرب أستراليا: "سنحت الفرصة لجارانغ في النهاية لكنه لا يزال صغيراً، سيتعلم منها وسيمضي قدماً إلى الأمام".



ولم يخض كول أي مباراة احترافية منذ البداية بعد، لكنه وقع بالفعل عقداً للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير (كانون الثاني) المقبل.



وقال أرنولد إن الطريقة التي أدت بها العناصر الشابة في فريقه مع بقية زملائهم الأكثر خبرة منحته الأمل في فرص أستراليا في التأهل لكأس العالم المقبلة.



كما وجه كلمات مطمئنة لقائد وحارس مرمى أستراليا مات رايان، الذي عوقب على تردده في التعامل مع الكرة وهي أمام قدميه ليفقدها ويسمح لخوليان ألفاريز بالتسجيل والمرمى مفتوح أمامه في الدقيقة 57.



وضاعف ذلك من تقدم الأرجنتين بعد أن وضعها ليونيل ميسي في المقدمة في الدقيقة 35.



قال أرنولد عن رايان: "كان قائداً رائعاً، إنه لشاب رائع ولاعب رائع، الجميع يرتكب أخطاء ويجب أن تتعلم من هذا الخطأ.. تجاوزه وأمضي قدماً، أنا واثق من أنه سيفعل ذلك".