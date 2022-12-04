شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطلب تعديل لائحة المكافآت فى أسوان بعد الانتصار الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، من إدارة النادى تعديل لائحة المكافآت لتحفيز اللاعبين بعد الانتفاضة التى بدأها الفريق بتحقق الانتصار الأول فى الدورى على حساب فاركو، بعد تلقيه أربع هزائم فى الانطلاقة.

ونجح فريق أسوان فى تحقيق الفوز الأول فى بطولة الدوري على حساب فاركو، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق فى الدقيقة 31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي اقيمت باستاد أسوان.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد نادي أسوان إلى 3 نقاط ليقفز للمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما استمر فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة اليوم.

ويستعد أسوان لمواجهة سموحة الخميس المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة من الدوري، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها زهرة الجنوب لتصحيح أوضاعه في المسابقة.