شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد تدريبات خاصة لـ"دونجا" استعدادًا لمشاركته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجاً تدريبياً لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق لتطوير بعض الجوانب الفنية، استعدادًا للمشاركة مع الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة.

ويرغب فيريرا فى تطوير بعض الجوانب الفنية لدونجا، لاسيما أن المدير الفنى أشاد بإمكانيات اللاعب بعدما شارك لأول مرة فى التقسيمة الجماعية للفريق بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

وأصبح دونجا جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما شارك في التقسيمة اليوم.