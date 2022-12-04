الامارات | رسالة سارة من نيمار إلى الجمهور قبل مواجهة كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث النجم البرازيلي نيمار جونيور برسالة سارة إلى جمهور "السيلساو" قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.



ونشر نيمار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين أثناء مشاركته في تدريب البرازيل الختامي استعداداً لمواجهة كوريا، وعلق على الصورتين قائلاً: "أشعر أنني بحالة جيدة، علمت أنني قادر على ذلك الآن".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليق النجم البرازيلي إذ أعربوا عن أمانيهم بمشاركته في اللقاء وأن يسهم في تأهل "السامبا" إلى ربع النهائي.



يذكر أن نيمار شارك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام صربيا ولكنه تعرض لإصابة قوية في الكاحل أبعدته عن المشاركة في الجولتين الثانية والثالثة أمام كل من سويسرا والكاميرون.