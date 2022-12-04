شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف غزل المحلة بحثاً عن الفوز الخامس للأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات غزل المحلة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى التحضير الجيد لمباراته القادمة أمام غزل المحلة ودراسة الخصم جيداً، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه، لاسيما بعد المستويات القوية التى يقدمها تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو، بخلاف أن مبارياته على ملعب غزل المحلة تتسم بالندية والمفاجآت، ويسعى للخروج فائزاً من هذه المواجهة الصعبة بحثاً عن الفوز الخامس على التوالى فى الدوري.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذى ‏حققه الفريق على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏



وقال المدير الفني، إن الفريق تدارك الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، واستطاع أن يعود بالنتيجة خلال الشوط الثاني، ويحقق الفوز بالرغم من التسرع الذي كان عليه بعض ‏اللاعبين.‏



وأوضح كولر أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وأنهم استوعبوا تعليماته ونجحوا في ‏تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيد الفريق في المسابقة.‏

وشدد المدير الفني على أنه لا يوجد فريق لا يستقبل أهدافًا على مدار الموسم؛ لأنه لا يشارك ‏أمام نفسه، وأن النجاح بالنسبة له هو تقليل نسبة استقبال الأهداف والتسجيل خلال المباريات ‏وتحقيق الفوز.‏

وأكد كولر أن الأهلي لم يتأثر بفترة التوقف بقدر التأثر بعدد من الإصابات داخل صفوف ‏الفريق، وأنه يعمل بشكل دائم على تجديد دوافع اللاعبين.‏

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: «أهدرنا الكثير من الفرص خلال مباراة الطلائع، وهذا ما نعمل على علاجه خلال التدريبات والتأكيد على ضرورة التركيز والهدوء في الشق الهجومي».