شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يصل لمرحلة متقدمة من التأهيل فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بشكل جيد فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له فى الإمارات حاليًا، بعد الإصابة التى تعرض لها فى وتر العضلة الخلفية، وخضع لعملية جراحية بها.

وكشف مصدر مقرب من الونش، أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل الذى يخضع له حاليًا فى دولة الإمارات، على أمل العودة سريعًا للملاعب.

وأضاف المصدر، أن محمود الونش لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا فى التأهيل الذى يخع له.

ويخضع الونش لبرنامج تاهيلى فى الإمارات مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض الونش، وأبدى شبانة ترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وقطع إعارته، خاصة أن عقد الإعارة يتضمن بندا يمنح الزمالك حق إعادته ماقبل تسديد المبلغ الذى سبق ودفعه سموحة للحصول علي خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو الزمالك على نظرائهم فى سموحة الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق المقيد علي قائمة الانتظار مقابل قطع إعارة "شبانة".