الامارات | ميسي يحلم بتحقيق أمنية غريبة في كأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حلمه بتحقيق أمنية غريبة خلال مشاركته مع "التانغو" في كأس العالم 2022.



وقال ميسي عقب فوز الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 وتأهله لمواجهة هولندا في ربع النهائي، إنه: "أشعر بالشعب الأرجنتيني الذي يعشق كرة القدم، نحن في حالة من السعادة بأن هذه الجماهير خرجت مسرورة، أتمنى لو كان مسموحا بحضور الشعب الأرجنتيني بالكامل، إلا أن هذا ليس متاحا".



وأبدى النجم الأرجنتيني سعادته بالانتصار، وقال: "سعداء بهذا الانتصار إذ أنه خطوة مهمة ورغم أننا نشعر بالإرهاق، لكن علينا أن نستعيد قوانا لاستكمال المسيرة".

وأوضح ميسي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة أنه: "الآن ننقل تركيزنا لمباراة ربع النهائي، وسنتقدم في البطولة خطوة بخطوة".



وشدد على أن مواجهة أستراليا لم تكن سهلة، وقال: "كانت مواجهة صعبة، لأننا نلعب ضد منافس قوي بدنياً، وصعّب علينا الأمر بالهدف الذي سجله".

وتابع: "كما أننا لم نحصل على القدر الكافي من الراحة، بعد دور المجموعات، وهذا سر صعوبة المواجهة".



وختم بأنه كان يفكر في عائلته منذ بداية اللقاء، موضحا أن أبناءه في سن تسمح لهم بفهم كرة القدم ويعلمون قيمة كأس العالم.