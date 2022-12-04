شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة اليوم، الأحد، من التدريبات الجماعية فى بداية التحضير لمباراته القادمة أمام غزل المحلة الأربعاء المقبل بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.