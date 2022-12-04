شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.



مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

المصرى البورسعيدى & البنك الأهلى..2.45 ظهراً

الأربعاء 7 ديسمبر

بيراميدز & المقاولون العرب..2.45 ظهراً

فاركو & الداخلية ..2.45 ظهراً

غزل المحلة & الأهلى..5 مساء

طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء

الخميس 8 ديسمبر

إنبى & حرس الحدود..2.45 ظهراً

سموحة & أسوان ..2.45 ظهراً

فيوتشر & الاتحاد السكندري ..5 مساء

سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.