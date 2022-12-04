شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحسم اليوم مصير جاريدو بعد الخسارة من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعاً اليوم، الأحد، لحسم مصير الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل بعد تلقى الدراويش الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام سموحة.

وخسر الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى أمام سموحة بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما عصر الجمعة على ملعب الإسماعيلي.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاثة منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال جاريدو، فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام فريق عنيد مثل سموحة، الذي قاتل على الدفاع عقب إحرازه الهدف، ولكن في النهاية نجحوا في حسم المباراة".

وأضاف المدرب الإسباني، "أداء الفريق في تحسن من مباراة لأخرى، ولكن توقيت هدف سموحة أربك لاعبي الإسماعيلي على المستوى الفني والتكتيكي".

واختتم جاريدو تصريحاته قائلاً، "بعض المباريات الماضية لم نكن نستحق فيها الهزيمة، سوف نعمل على علاج ذلك، ومثال على ذلك أن هدف سموحة جاء من خطأ فردي".