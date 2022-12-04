شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة فى الأهلي قبل استئناف التدريبات استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعدما خاض صباح أمس مراناً استشفائياً للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء طلائع للجيش بالدوري، ومرانا قويا للبدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة الظهور في مباراة الطلائع التى أقيمت أمس الأول، الجمعة، باستاد السلام وفاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف المارد الأحمر تدريباته غداً استعداداً لمباراة غزل المحلة المقرر لها الأربعاء المقبل بملعب الأخير فى واحدة من أهم محطات رحلة الأهلي لاستعادة لقب الدوري.

على صعيد متصل، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على طلائع الجيش ، وقال المدير الفني، إن الفريق تدارك الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، واستطاع أن يعود بالنتيجة خلال الشوط الثاني، ويحقق الفوز بالرغم من التسرع الذي كان عليه بعض ‏اللاعبين.‏

وشدد المدير الفني على أنه لا يوجد فريق لا يستقبل أهدافًا على مدار الموسم؛ لأنه لا يشارك ‏أمام نفسه، وأن النجاح بالنسبة له هو تقليل نسبة استقبال الأهداف والتسجيل خلال المباريات ‏وتحقيق الفوز.‏

وأكد كولر أن الأهلي لم يتأثر بفترة التوقف بقدر التأثر بعدد من الإصابات داخل صفوف ‏الفريق، وأنه يعمل بشكل دائم على تجديد دوافع اللاعبين، واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: «أهدرنا الكثير من الفرص خلال مباراة الطلائع، وهذا ما نعمل على علاجه خلال التدريبات والتأكيد على ضرورة التركيز والهدوء في الشق الهجومي».