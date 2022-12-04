شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الصلح خير شعار الحكم البولندي في إدارة لقاء الأرجنتين وأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي البولندي سيمون مارسينياك (41 عاما- دولى منذ 2011) أدار لقاء الأرجنتين وأستراليا بشعار الصلح خير على حساب تطبيق القانون، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال قطر 2022، والذى انتهى بفوز منتخب التانجو 2/1 والصعود إلى الدور ربع نهائي للبطولة.

وأضاف عقل، في استوديو المونديال، الذى يقدمه محمد عراقي، إن تطبيق مبدأ التنافس العادل والالتحام المشروع لا يكون على حساب تطبيق القانون، خاصة فيما يخص العقوبات الانضباطية "الإنذار- الطرد"، إذ اكتفى الحكم بالتحذيرات الشفوية في أكثر من التحام كاد يصل حد التهور، وفي موقف آخر أحسن تقدير لمسة يد على مدافع أستراليا، حيث إن اليد كانت في وضعها الطبيعي، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في مناسبتين من نصيب أستراليا للثنائي ميلوس…