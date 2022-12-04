شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يحذر لاعبى الطلائع من انتفاضة الزمالك قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، مؤكداً أن الفريق الأبيض سقط فى فخ التعادل مباراتين على التوالى أمام إنبى 1-1 والمصرى البورسعيدى 2-2 ما يدفع لاعبيه للانتفاضة فى مباراة الأربعاء المقبل، مشدداً على ضرورة التركيز والابتعاد عن الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة مباراة الأهلى رغم التقدم بهدف .

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الأحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين وأخيراً اختتم ودياته مساء الخميس بالتعادل السلبى مع الطيران.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.