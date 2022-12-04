شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من بيليه بعد "الخبر السيئ": أنا قوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، المتواجد في المستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي، أنه يشعر بالقوة والكثير من الأمل، بينما يواصل العلاج من سرطان القولون.

وجاءت رسالة بيليه بعد أن قالت تقارير صحفية برازيلية، السبت، أن حالته ساءت في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى خطر جدي على حياته.

وأفاد بيان للمستشفى، الجمعة، أن بيليه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية.

وهذا ما قاله الأسطورة البالغ من العمر 82 عاما في رسالة على "إنستجرام":



- "أصدقائي. أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي ولديّ الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد".

- "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة".

- "أشاهد البرازيل في كأس العالم أيضا. شكرا جزيلا على كل شئ".



ونقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له، منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي.

وأضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية، رسمت عشرات الطائرات دون طيار "درون" التي تضيء السماء كل ليلة، قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

وأعرب العديد من اللاعبين في قطر عن قلقهم على صحة اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم 3 مرات.

وكتب مهاجم فرنسا كيليان مبابي على "تويتر": "صلّوا للملك"، أما قائد إنجلترا هاري كاين فقال خلال مؤتمر صحفي: "نرسل أطيب تمنياتنا له ولعائلته أيضا. إنه مصدر إلهام في رياضتنا وهو لاعب رائع وشخص مذهل. نتمنى له الشفاء".