ميسي يحقق إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازاً تاريخياً خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي (1-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأحرز ميسي هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 35 من الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

وخاض ميسي مباراته اليوبيلية رقم 1000 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، والـ23 خلال 5 نسخ ضمن نهائيات كأس العالم، وسجل خلالها 9 أهداف حتى الآن، ووقع على هدفه الثاني في مونديال قطر 2022، والهدف الأول على الإطلاق في الأدوار الإقصائية.

ويشارك "البرغوث" الأرجنتيني للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، وسجل في 4 نسخ منها.

فقد أحرز ليونيل ميسي هدفا في مونديال ألمانيا 2006، ولم يسجل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في مونديال البرازيل 2014، وهدفا في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى 3 أهداف في مونديال قطر 2022، الأول في مرمى المنتخب السعودي من ركلة جزاء، والثاني أمام المكسيك، والثالث في شباك أستراليا.

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه منتخب هولندا في دور الثمانية من المونديال، والذي صعد على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).