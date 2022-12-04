شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يتواجد فى مران الزمالك اليوم بعد تعافيه من آلام الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في مران الفريق الأبيض اليوم الأحد بعد تغيبه بالأمس؛ بسبب شعوره بآلام الأسنان وزيارته للطبيب.

في سياق متصل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل أسامة نبيه عن منصب المدرب العام بالفريق الأبيض، موضحاً أن نبيه مستمر في جهاز البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، ولا صحة لرحيله عن الفريق الأبيض، وأن ما يتم تداوله الهدف منه هدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك قد تعادل الخميس الماضى، مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.