الامارات | نيمار سيخضع لاختبار لياقة قبل مواجهة كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار، إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل، بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، ما أبعدهما عن الفوز 1-صفر على سويسرا، والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا، بينما يمكن أن ينضم أليكس تيليس وجابرييل جيسوس إلى قائمة المصابين، بعد أن اشتكيا من الألم عقب مباراة الكاميرون، الليلة الماضية، حيث دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

ورداً على سؤال حول مدى جاهزين المصابين للمشاركة في مباراة دور الـ16 الاثنين، قال «في ما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسعاً من الوقت، وهناك إمكانية لمشاركتهما، دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما. لم يبدأوا بعد في التدريب على الكرة، سيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبون لهذا الأسلوب الجديد، بناء على ذلك سنستدعيهم للفريق».

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