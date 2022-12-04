الامارات | ليلى المرزوقي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة ليلى محمد المرزوقي بلقب كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات لمسافة 100 كيلومتر المخصص للإسطبلات الخاصة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بمشاركة 104 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت ليلى المرزوقي اللقب بعدما تصدرت المراحل الأربعة للسباق على صهوة الجواد «كاتش مي هيبولايت» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة شيماء أهلي على صهوة الجواد «تونكي دي بو ميا» المملوك إلى إسطبلات إي إس إذ احتلت المركز الـ12 في المرحلة الأولى وتقدمت إلى المركز السابع في المرحلة الثانية ثم صعدت إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة قبل أن تنهي السباق في الوصافة.

في المقابل حلت في المرتبة الثالثة الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة الجواد «كاليمناه فارم نيمبوس» المملوك إلى إسطبلات تي إن تي بعدما جاءت في المركز الـ10 بالمرحلة الأولى وتقدمت إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية ثم قفزت إلى المركز الخامس في المرحلة الثالث وأنهت السباق في المركز الثالث.