الامارات | إسبانيا تنفي تعمّد الهزيمة من اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، ما يتردد حول تعمّد منتخب بلاده الهزيمة أمام اليابان 2-1 في ختام دور المجموعات لكي لا يحتل الصدارة، بهدف تجنّب مواجهة البرازيل في دور الثمانية، بجانب إقصاء الغريمة ألمانيا.

واحتلت إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا التي ودّعت البطولة مبكراً، فيما تصدرت اليابان بست نقاط في مفاجأة مدوية في قطر.

ودفع هذا الترتيب إسبانيا لمواجهة المغرب في دور الستة عشر، وفي حال فوزها ستلتقي مع البرتغال أو سويسرا، ولن تواجه بذلك البرازيل إلّا في النهائي إذا استمر المنتخبان في البطولة.

لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا إلى جانب القرعة التي تضم البرازيل والأرجنتين وكرواتيا.

واعتقد مشجعون ومحللون، ومنهم هوجو سانشيز أحد هدافي ريال مدريد التاريخيين، أن الهزيمة من اليابان كانت متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة بالإقصاء خلال دقائق من المباراة بسبب نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين ألمانيا وكوستاريكا في التوقيت نفسه.

وقال المكسيكي سانشيز لشبكة «ئي.إس.بي.إن»: «أؤكد أن لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) فكّر في طريقة لتجنب البرازيل في دور الثمانية، إنها مواجهة خطيرة، لكنه لن يعترف بذلك أبداً، لن يقول أي مدرب إنه لم يرغب في الفوز».

لكن روبياليس رد على هذه التكهنات بالنفي.

وقال في مقابلة مع شبكة قنوات الكأس القطرية: «لا أعتقد ذلك أبداً، أعرف جيداً الطاقم التدريبي، قاتلنا من أجل الصدارة، لكن هذا لم يكن ممكناً. في كرة القدم لا مجال للحسابات أو لعلم الرياضيات، نفكر في كل مباراة بمفردها وسنواجه فريقاً صعباً بالفعل في دور الـ16، وهو المغرب الذي يلعب على أرضه تقريباً بسبب الدعم الهائل للجماهير في قطر».

ودافع أكثر من لاعب بإسبانيا عن الفريق أيضاً، ومنهم لاعب الوسط بيدري.

وقال لاعب برشلونة الصاعد: «لم نفكر في أي مواجهات مستقبلية، حاولنا إدراك التعادل لتجنب أي مشكلة ولإنهاء المجموعة في الصدارة، لكن لم نتمكن من ذلك».

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