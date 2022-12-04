الامارات | السنغال تبحث عن رد اعتبار إفريقي من الإنجليز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطمح منتخب السنغال لرد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية أمام منتخب إنجلترا، حينما يلتقي معه اليوم في استاد «البيت» بدور الـ16 لنهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

ومازالت جماهير القارة السمراء تتذكر فوز منتخب إنجلترا 3/ 2 على منتخب الكاميرون - بعد اللجوء للوقت الإضافي - بدور الثمانية في نسخة مونديال إيطاليا عام 1990، ليحرم منتخب «الأسود غير المروضة» من أن يصبح أول منتخب إفريقي يصعد للدور قبل النهائي في كأس العالم عبر التاريخ.

ويأمل المنتخب السنغالي في أن يذيق نظيره الإنجليزي من الكأس نفسها، التي تجرع منها منتخب الكاميرون، وأن يطيح به من البطولة، رغم تصدره قائمة الترشيحات للتتويج باللقب في تلك النسخة. ولن يكون الأمر سهلاً لفريق المدرب المحلي أليو سيسيه بطبيعة الحال، في ظل الأداء المبهر الذي قدمه منتخب إنجلترا خلال مشواره بدور المجموعات في مونديال قطر.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي أقوى خط هجوم في البطولة حالياً، بالاشتراك مع منتخب إسبانيا، حيث كانا المنتخبين الأكثر تسجيلاً في الدور الأول برصيد تسعة أهداف.

وسبق للمنتخب الإنجليزي أن التقى مع المنتخبات الإفريقية في سبع مواجهات بالمونديال، حيث حقق خلالها أربعة انتصارات، وتعادل سلبياً في ثلاث مباريات.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة س يلتقي يوم السبت المقبل في دور الثمانية مع الفائز من لقاء فرنسا وبولندا.

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