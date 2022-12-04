الامارات | الجزيرة يخشى مفاجآت دبا الحصن في انطلاق «الكأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم مباريات دور الـ32 لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، إذ ستقام مباراتان، الأولى تجمع الإمارات مع الرمس عند الساعة 16:35 على استاد نادي الإمارات، فيما يستضيف دبا الحصن منافسه الجزيرة الساعة 16:35 على استاد نادي دبا الحصن، وتستكمل بقية مباريات دور الـ32 اعتباراً من يوم غد وكذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بمواجهات مهمة، علماً أن النسخة الأولى في هذه البطولة كانت قد انطلقت لأول مرة في 1975 وفاز باللقب شباب الأهلي على حساب النصر، في حين فاز الشارقة بلقب آخر نسخة على حساب الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير ليحصد الشارقة اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، فيما يحمل شباب الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ10 القاب.

وتحظى بطولة كأس رئيس الدولة باهتمام كبير من قبل اتحاد كرة القدم فقد حققت المباراة النهائية في النسخة الأخيرة التي جمعت الشارقة والوحدة على استاد هزاع بن زايد في العين نجاحا تنظيمياً.

ويخوض فريقا الإمارات والرمس مواجهة قوية، إذ يتطلع «الصقور» الذي سبق له الفوز بلقب هذه البطولة في 2010 إلى تكرار هذا السيناريو مجدداً.

وعلى صعيد مباراة دبا الحصن والجزيرة، فقد استعد دبا الحصن جيداً للقاء ورغم أنه لم يسبق له الفوز بلقب هذه البطولة لكنه يتطلع إلى إحداث مفاجأة أمام الجزيرة خصوصاً أنه يتصدر ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 24 نقطة وفاز في آخر مباراة على الجزيرة الحمراء بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ12، في حين يأمل الجزيرة الذي سبق له الفوز بلقب البطولة ثلاث مرات لحصد اللقب الرابع بعدما سبق له الفوز بها 2011 و2012 و2016.

وأجريت قرعة هذا الدور أخيراً في متحف المستقبل في دبي بمشاركة 30 نادياً يتنافسون لحصد بطاقات الصعود للدور المقبل في البطولة في حين تم استثناء فريق الشارقة حامل اللقب من اللعب في دور الـ32 وتأهله مباشرة لدور الـ16.

وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة في دور الـ32 والـ16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراتين ذهاباً وإياباً.

مباريات اليوم

الإمارات - الرمس 16:35

دبا الحصن - الجزيرة 16:35