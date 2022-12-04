الامارات | الجنيبي: كرة المونديال الذكية تكشف حالات التسلل واللمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد الجنيبي، إن أجهزة الاستشعار الموجودة في كرة كأس العالم قطر 2022 أظهرت الكثير من الفوائد التي تساعد حكام المونديال على إدارة المباريات، واتخاذ قرارات دقيقة، أبرزها كشف حالات التسلل، ولمس اللاعب الكرة بيده، لتحديد حالات ركلات الجزاء، وأيضاً معرفة من هو آخر لاعب لمس الكرة، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار ترسل إشارات لساعة يرتديها الحكم في يده، يوجد فيها جهاز يربط بين الحكم والكرة، مؤكداً أن الكرة عندما تخرج من قدم اللاعب تعطي إشارة لجهاز الاستشعار بأنها خرجت من قدمه.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «أي حالة لمس للكرة تظهر في جهاز الاستشعار، وهذا ما أظهر أن لاعب منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، لم يلمس الكرة برأسه في الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى الأوروغواي، ضمن دور المجموعات، وتم حسم الجدل باحتساب الهدف لزميله برونو فيرنانديز، وهذه أيضاً من فوائد هذه التقنية الجديدة في كرة القدم».

وتابع «الإشعارات الموجودة في الكرة أظهرت فائدتها في حالات التسلل».

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) قد أعلن عن خصائص كرة كأس العالم المعروفة بـ«الرحلة»، إذ تتميز بقدرتها على التنقل على الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة، كما أن قلب الكرة يوفر السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء.

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