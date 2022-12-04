الامارات | ميسي على بُعد مباراتين من نهائي كأس العالم بعد فوز الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1 في مباراة قد تكون سهلة على نجوم الأرجنتين ولكنها مرت بصعوبة خاصة في أخر دقيقة والتي كان فيها استراليا ستنجح في تحقيق هدف التعادل القاتل، ليصل بذلك ميسي إلى الدور ربع النهائي في البطولة وأصبح على بُعد خطوتين من المباراة النهائية لكأس العالم في طريق ملغ حيث من المتوقع أن يواجه الأرجنتين غريمه التقليدي المنتخب البرازيلي في حال نجح في الفوز أولاً على الطواحين الهولندية التي لم تخسر من قبل تحت قيادة المدرب لويس فان خال.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل في مباراته الألف في مسيرته بالدقيقة (35)، فيما أضاف خوليان ألفاريس الهدف الثاني (57)، ونجح منتخب أستراليا في تقليص النتيجة بالنيران الصديقة بعدما حوّل إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (77)، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد أحمد بن علي في الريان ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وضرب منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي موعداً مع هولندا التي نجحت في الفوز على الولايات المتحدة 3-1 وذلك في مباراة الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

ونجح المنتخب الأسترالي في بداية المباراة من التعامل بقوة مع خط هجوم الأرجنتين وإغلاق كافة الجبهات وحتى الدقيقة 35 والتي نجح فيها ميسي من تخطي الحاجز الدفاعي المميز.