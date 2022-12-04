الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدًا ناريًا مع هولندا في ربع نهائي كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على نظيره أستراليا بهدفين بهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" مساء السبت، ضمن مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع هولندا في الدور ربع النهائي من المونديال، بعدما تغلب منتخب الطواحين على الولايات المتحدة بثلاثية لهدف.

تقدم المنتخب الأرجنتيني عن طريق قائده ونجمه ليونيل ميسي في الدقيقة 35 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، أضاف منتخب الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 57 مستغلا خطأ فادح من حارس مرمى منتخب أستراليا.

وقلص المنتخب الأسترالي النتيجة محرزا الهدف الأول عن طريق جودوين في الدقيقة 77.

ودخل منتخب الأرجنتين مباراة أستراليا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أكونيا، أوتامندي، روميرو، مولينا.

خط الوسط: أليكسيس أليستير، إنزو فرنانديز، دي باول.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ميسي، أليخاندرو جوميز.

فيما بدأ منتخب أستراليا مواجهة الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ديجنيك، هاري سوتر، رويليس، عزيز بيشيش.

خط الوسط: كينو باكوس، أرون موي، جاكسون إرفاين، ماثيو ليكي.

خط الهجوم: ميتشيل دويك، ريلي ماكجري.