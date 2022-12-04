أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تعيين طارق سليمان مديرا فنيا مؤقتا للنادى المصرى خلفا لإيهاب جلال، وقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمنح الإسماعيلى مهلة حتى أول يناير المقبل لسداد 28 مليون جنيه قبل وقف القيد الشتوى.

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