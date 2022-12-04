شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تعيين طارق سليمان مديرا فنيا مؤقتا للنادى المصرى خلفا لإيهاب جلال، وقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمنح الإسماعيلى مهلة حتى أول يناير المقبل لسداد 28 مليون جنيه قبل وقف القيد الشتوى.
نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى هونج كونج للإسكواش
تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، إلى المباراة النهائية ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
استقر مجلس إدارة النادي المصري على تولى طارق سليمان مسؤولية القيادة الفنية للنادي المصري، بشكل مؤقت، وذلك بعد تخلف إيهاب جلال عن المثول للتحقيق أمام المستشار القانوني للنادى.
طبيب الأهلى يكشف آخر تطورات حالة محمود متولى
بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعاً غداً الأحد لحسم مصير الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل بعد تلقى الدراويش الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام سموحة.