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المصري: بابا فاسيليو غير مطروح لتدريب الفريق.. وبديل إيهاب جلال سيكون أجنبيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر يحيي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن بديل إيهاب جلال على رأس المسئولية الفنية للفريق سيكون مدربا أجنبيا.

 

وقال يحيي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "بابافاسيليو غير مطروح في الوقت الحالي وهو ما زال متواجدا مع غزل المحلة".

 

وأضاف: "ما فعله إيهاب جلال مع جماهير المصري عقب مباراة الزمالك الأخيرة كان سببا رئيسيا في رحيله، وتم فسخ التعاقد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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