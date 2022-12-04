شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: بابا فاسيليو غير مطروح لتدريب الفريق.. وبديل إيهاب جلال سيكون أجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر يحيي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن بديل إيهاب جلال على رأس المسئولية الفنية للفريق سيكون مدربا أجنبيا.

وقال يحيي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "بابافاسيليو غير مطروح في الوقت الحالي وهو ما زال متواجدا مع غزل المحلة".

وأضاف: "ما فعله إيهاب جلال مع جماهير المصري عقب مباراة الزمالك الأخيرة كان سببا رئيسيا في رحيله، وتم فسخ التعاقد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين".