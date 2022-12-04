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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 3-12-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها، نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض رحيل أسامة نبيه المدرب العام عن جهاز البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى.

الزمالك: أسامة نبيه "مستمر" فى منصبه بجهاز فيريرا

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل أسامة نبيه عن منصب المدرب العام بالفريق الأبيض.

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة محمد حسن حلمي، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

يخضع المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلي منفرد فى صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الأبيض من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

واصل السنغالي إبراهيما نداي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

تعافى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الأمامية وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها اللاعبون خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

أدى سيد عبدالله "نيمار"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات البدنية برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة فى الدوري.

أنهى محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجزء الأول من برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة التى كان يعاني منها خلال الفترة الماضية فى الركبة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الجمعة.

أخطر الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مسئولى ناديه بالعودة إلى القاهرة الاثنين المقبل، من أجل الانضمام لصفوف الفارس الأبيض، عقب توديع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر.

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة محمد عواد لحراسة عرين فريقه فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة، بعدما جلس الحارس على مقاعد البدلاء فى مواجهة المصرى.

يقترب محمد عبد الغنى، مدافع فريق الزمالك، من دعم صفوف الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.