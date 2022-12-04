7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها رحيل إيهاب جلال عن النادى المصرى ووصول على معلول إلى مصر والمشاركة فى التدريبات الجماعية.

نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى هونج كونج للإسكواش