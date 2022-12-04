7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها رحيل إيهاب جلال عن النادى المصرى ووصول على معلول إلى مصر والمشاركة فى التدريبات الجماعية.
نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى هونج كونج للإسكواش
تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، إلى المباراة النهائية ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.