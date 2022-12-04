شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يفضل تثبيت تشكيل إنبى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تثبيت تشكيل فريقه أمام حرس الحدود، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويفضل كشرى عدم إجراء تغييرات على تشكيل إنبى الذى بدأ به مباراة البنك الأهلى ومكون من: في حراسة المرمى عبدالعزيز البلعوطى،خط الدفاع: علي فوزي أحمد يوسف خالد رضا أحمد صبحية،خط الوسط مصطفى شكشك وأحمد كالوشا ورفيق كابو ومحمد عبد العاطي.

ويرغب المدير الفني لـ إنبى في تثبيت طريقة اللعب والتشكيل من أجل زيادة حالة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين، خصوصا أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان فريق إنبي فاز على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة الخامسة محتلا بهم المركز الثانى عشر في جدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة الخامسة في المركز التاسع.

أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26، بينما احرز البنك في الدقيقة 86 عن طريق محمود قاعود و هدف في الدقيقة 90+7 عن طريق محمد هلال.