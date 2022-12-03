شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نيمار يزف بشرى سارة للبرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زف نيمار دا سيلفا قائد المنتخب البرازيلي، بشرى سارة إلى تيتي المدير الفني، قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وشارك نيمار دا سيلفا في تدريبات منتخب بلاده البرازيل، مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

نيمار يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات البرازيل



وكان نيمار غاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون في دور المجموعات، بعدما تعرض للإصابة بالكاحل خلال مواجهة صربيا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين وخسارته مباراة وحيدة، فيما تأهل المنتخب الكوري الجنوبي في وصافة المجموعة السابعة، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.



الاتحاد البرازيلي يعلن استبعاد خيسوس وتيليس من كأس العالم



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت استبعاد المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وخرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون أمس الجمعة، وأعقبه جيسوس بعد عشر دقائق.

ويعاني خيسوس مهاجم أرسنال من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال لقاء الكاميرون أمس الجمعة في ثالث جولات البطولة، حيث بات يحتاج لفترة راحة وعلاج لمدة شهر.

من ناحية أخرى، أوضح الفحص الطبي أن تيليس، قد يحتاج لتدخل جراحي بسبب شعوره بآلام كبيرة في ركبته اليسرى وخرج باكيا من مباراة الكاميرون بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.