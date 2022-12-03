الامارات | 10 مفاجآت مدوية صدمت جماهير المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطّر دوري المجموعات في مونديال قطر 10 مفاجآت مدوية وغير مسبوقة بتاريخ نهائيات كأس العالم، أبرزها توقيع المنتخبات العربية، بداية من الانتصار السعودي على الأرجنتين، والوداع المشرّف لمنتخب تونس بالفوز على بطل العالم المنتخب الفرنسي، وانتزاع المغرب صدارة مجموعته، ليصبح أول منتخب عربي بتاريخ المونديال يحقق انتصارين وتعادلاً.

«الإمارات اليوم» ترصد المفاجآت الـ10 المدوية، على النحو التالي:

1 السعودية أكبر المفاجآت

دشّن المنتخب السعودي مشاركته بمفاجأة من العيار الثقيل، هي الأكبر بتاريخ نهائيات كأس العالم، بعد أن نجح في قلب تأخره بالشوط الأول بنتيجة هدف دون رد أمام المنتخب الأرجنتيني، المرشح الأبرز للقب، والمدعم بالأسطورة ميسي، إلى انتصارٍ مستحق في الشوط الثاني 2-1، إلا أن الآمال السعودية توقفت عند دوري المجموعات، بخسارتهم أمام بولندا (صفر-2)، ثم المكسيك (1-2).

2 أول منتخب عربي يتصدر

بات المنتخب المغربي أول المنتخبات العربية بتاريخ المونديال، بجمعه سبع نقاط، متفوقاً على كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، وبلجيكا وصيف التصنيف العالمي الحالي للمنتخبات، في إنجاز غير مسبوق للمنتخب المغربي، الذي حقق للمرة الأولى في المونديال انتصارين وتعادلاً، كما أصبح «أسود الأطلس» ثاني منتخبات إفريقيا التي تتأهل إلى ثمن النهائي دون خسارة، بعد نيجيريا 1998، وثاني منتخبات القارة السمراء التي تتأهل للدور الـ16 برفقة السنغال بعد نسخة 2014.

3 تونس تقهر بطل العالم

انتزع المنتخب التونسي في 30 نوفمبر الماضي انتصاراً مدوياً بفوزه على بهدف دون رد على المنتخب الفرنسي بطل 2018، في انتصار أكد أن عالم الساحرة المستديرة لا يعترف بالتاريخ، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافياً لـ«نسور قرطاج» في العبور للدور الـ16، باحتلالهم المركز الثالث برصيد أربع نقاط في مجموعتهم الرابعة.

4 المصنف الثاني خارج المونديال

ألقى وداع المصنف الثاني عالمياً، المنتخب البلجيكي، من دوري المجموعات، بظلاله على نسخة 2022، بعد أن فشل لوكاكو وزملاؤه في العبور إلى الدور 16، بحلولهم في المركز الثالث لمجموعتهم الرابعة، بعد أداء غير مقنع، وفوز وحيد على كندا بهدف دون رد، قبل سقوط مدوٍ أمام المغرب بهدفين نظيفين، وآخرها تعادل سلبي أمام المنتخب الكرواتي.

5 ألمانيا تكرر سيناريو 2018

ودّع المنتخب الألماني كأس العالم بحلوله في المركز الثالث في مجموعته الخامسة بفارق الأهداف، خلف إسبانيا الوصيف، واليابان متصدرة المجموعة، وذلك بعد أن تجرع الألمان في بداية مشوارهم في قطر الخسارة أمام اليابان بنتيجة (1-2)، ثم التعادل أمام إسبانيا، قبل الفوز في الجولة الختامية على غانا (4-2)، كما سجل منتخب ألمانيا رقماً سلبياً غير مسبوق بتاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بعد أن فشل للمرة الأولى في مسيرته بالفوز في مباراتيه الأولى والثانية من دوري المجموعات، ليودع منكّس الرأس.

6 الكاميرون تصنع التاريخ

كتب المنتخب الكاميروني تاريخاً جديداً في سجلات نهائيات كأس العالم بفوزه على البرازيل بنتيجة هدف دون رد، بعد أن بات أول منتخب إفريقي يتمكن من هزيمة منتخب سحرة «السامبا» بتاريخ المونديال، إلا أن انتصار الكاميروني، الذي جاء في الدقيقة 92 من عمر المباراة، لم يكن كافياً، بعد أن ودعوا البطولة برصيد أربع نقاط، خلف كل من البرازيل وسويسرا.

7 العلامة كاملة مفقودة

حفل دوري مجموعات مونديال 2022 بظاهرة غير مسبوقة بتاريخ نهائيات كأس العالم، إذ رغم وجود خمسة منتخبات لم تتجرع الهزيمة في أي من مبارياتها، وهي المغرب وهولندا وإنجلترا وكرواتيا وأميركا، إلا أن جميع متصدري المجموعات الثمانية لم ينجحوا في التأهل بالعلامة الكاملة.

8 رقم سلبي

سجّل المنتخب القطري، رقماً سلبياً غير مسبوق بتاريخ المونديال، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام الإكوادور (صفر-2)، ليكون أول منتخب مضيف يخسر مباراته الافتتاحية، وأتبعه برقم سلبي جديد، بعد أن أصبح أول منتخب دولة مضيفة يخسر جميع مبارياته في دوري المجموعات.

9 إيران.. الظهور الأسوأ

سجّل المنتخب الإيراني الظهور الأسوأ له بتاريخ مشاركاته الخمس في نهائيات كأس العالم، بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام إنجلترا (2-6)، في هزيمة غير مسبوقة للإيرانيين منذ مشاركتهم الأولى بالمونديال عام 1978، إذ لم يتكبد منتخب إيران الخسارة على مدار مبارياته في المونديال بأكثر من فارق هدفين.

10 معدل الأهداف الأقل

اكتفى دور المجموعات في مونديال 2022 بتحقيق معدل الأهداف الأقل، مقارنة بالنسختين الأخيرتين، بعد أن سجلت المباريات الـ48 في دوري مجموعات قطر 120 هدفاً، مقابل 122 هدفاً في مونديال روسيا، و135 هدفاً في البرازيل 2014.

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