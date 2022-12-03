الامارات | رياح «الطواحين» تدفع أميركا خارج المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الهولندي لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأميركي 3-1، أمس، ضمن منافسات دور الـ16 بالنسخة الحالية المقامة في قطر.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 10، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أميركا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80.

وبدأت المباراة بضغط من الجانب الأميركي، الذي سعى منذ البداية إلى تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، وتشكل ضغط كبير على الثلاثي الدفاعي الهولندي فان دايك وتيمبر وناثان آكي.

ودخل المنتخب الأميركي المباراة بثلاثي هجومي مكون من تيموثي وياه وخيسوس فيريرا وكريستيان بولسيتش، محاولاً تسجيل هدف التقدم مبكراً.

وعلى عكس سير المباراة نجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ممفيس ديباي، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليمنى من زميله دينزل دومفريس، ليضع الكرة بدون تردد في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 42 تصدى أندرياس نوبرت حارس مرمى المنتخب الهولندي لتسديدة قوية من تيموثي وياه مهاجم المنتخب الأميركي.

ونجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول عن طريق دالي بليند، الذي تلقى كرة عرضية من زميله دومفيرس، ليضعها في الشباك بنفس طريقة الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا 2-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخبان بشكل هجومي أقوى من الشوط الأول، حيث حاول المنتخب الهولندي تسجيل هدف ثالث ينهي الأمور لصالحه، فيما سعى المنتخب الأميركي لتسجيل هدف يعيده للمباراة.

وفي الدقيقة 48 تألق نوبرت حارس مرمى هولندا، وتصدى لمحاولة خطيرة من تيم ريم مدافع أميركا الذي تابع كرة عرضية من ضربة حرة، لكن حارس المنتخب الهولندي أمسك بالكرة بنجاح.

وبعده بدقيقة تألق تيرنر ومنع دخول هدف ثالث في شباكه، بعد كرة عرضية من دومفريس، لتصطدم بقدم أنتوني روبنسون مدافع المنتخب الأميركي، لينجح تيرنر في إبعاد الخطر.

وتصدى تيرنر لمحاولة أخرى من ديباي في الدقيقة 60، حيث سدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأميركي تصدى لها ببراعة.

وواصل تيرنر تألقه وتصدى لهجمة خطيرة بعد تسديدة قوية من البديل تيون كوبمينرز، قبل أن يتابعها ديباي وينجح تيرنر في التصدي لها مجدداً في الدقيقة 70.

ونجح منتخب أميركا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله بولسيتش بالجهة اليمنى، ليلمسها حاجي رايت ويضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من بليند، ليضعها دومفريس بقدمه اليسرى في الشباك.

ووسط محاولات من المنتخب الأميركي للعودة مجدداً للمباراة، والانضباط التكتيكي الهولندي، سارت الدقائق الأخيرة من المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز هولندا 3-1.

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