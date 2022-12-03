شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تتطلع للثأر من بولندا بعد 40 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 40 عاما على لقائهما الوحيد بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، يعود منتخب فرنسا لمواجهة نظيره البولندي في المونديال من جديد في لقاء أوروبي خالص.

وستكون حملة المنتخب الفرنسي للدفاع عن لقبه الذي حققه في المونديال الماضي بروسيا عام 2018 على المحك، حينما يلاقي بولندا على ملعب (الثمامة)، اليوم، في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.

الأداء المتذبذب

أثار منتخب فرنسا قلق محبيه قبل خوض الأدوار الإقصائية في مونديال قطر، رغم صدارته ترتيب مجموعته في الدور الأول، في ظل الأداء المتذبذب الذي قدمه خلال دور المجموعات.

وصعد المنتخب الفرنسي لمرحلة خروج المغلوب في المونديال، بعدما وجد على قمة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين وتلقيه خسارة وحيدة، متفوقا بفارق الأهداف العام على أقرب ملاحقيه منتخب أستراليا، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي رافقه لمرحلة خروج المغلوب عن تلك المجموعة.

ورغم البداية القوية لمنتخب (الديوك) في البطولة بفوزه الساحق 4/ 1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، فقد اجتاز عقبة منتخب الدنمارك بشق الأنفس، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية، قبل أن يخسر صفر/ 1 أمام المنتخب التونسي في ختام لقاءاته.

وتبدو جميع الأوراق الرابحة التي يمتلكها منتخب فرنسا حاليا جاهزة لمواجهة بولندا، بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وكينجسلي كومان وأنطوان جريزمان، الذي أحرز هدفا في مرمى (نسور قرطاج) في اللحظات الأخيرة قبل أن يتم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.

المواجهة الوحيدة

لن تكون مواجهة منتخب بولندا الذي يعود للظهور في الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1986 في المكسيك، مواجهة سهلة على المنتخب الفرنسي، بطل العالم عامي 1998 و2018.

وتخطى المنتخب البولندي الدور الأول للمرة الخامسة في تاريخه بكأس العالم، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بـ4 نقاط، عقب الفوز في لقاء والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

والتقى المنتخبان في 16 مباراة بين رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للمنتخب الفرنسي الذي حقق 8 انتصارات، فيما فاز منتخب بولندا في 3 لقاءات، وخيم التعادل على 5 مواجهات.

ورغم ذلك، فقد حسم المنتخب البولندي المواجهة الوحيدة التي جرت بين المنتخبين في كأس العالم لصالحه، حينما تغلب 3/ 2 على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة المسابقة عام 1982 في إسبانيا.