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مليون زائر لمهرجان فيفا للمشجعين

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 19 نوفمبر الماضي، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل منافساتها حتى 18 من ديسمبر الجاري.

وحصل المشجع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في استاد لوسيل، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.

ويتخذ مهرجان فيفا للمشجعين موقعا مميزا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسة للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة، ويمتد المهرجان على مساحة 145 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار، الذين يستقبلهم يوميا من الـ4 مساء حتى الـ2 بعد منتصف الليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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