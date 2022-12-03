شكرا لقرائتكم خبر مليون زائر لمهرجان فيفا للمشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل المشجع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في استاد لوسيل، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.ويتخذ مهرجان فيفا للمشجعين موقعا مميزا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسة للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة، ويمتد المهرجان على مساحة 145 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.
ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار، الذين يستقبلهم يوميا من الـ4 مساء حتى الـ2 بعد منتصف الليل.
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