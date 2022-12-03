مليون زائر لمهرجان فيفا للمشجعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 19 نوفمبر الماضي، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل منافساتها حتى 18 من ديسمبر الجاري.

وحصل المشجع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في استاد لوسيل، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.

ويتخذ مهرجان فيفا للمشجعين موقعا مميزا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسة للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة، ويمتد المهرجان على مساحة 145 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار، الذين يستقبلهم يوميا من الـ4 مساء حتى الـ2 بعد منتصف الليل.