شكرا لقرائتكم خبر العلامة الكاملة تغيب في مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مونديال قطر 2022 حصده للأرقام المميزة والأولويات، إذ بات أول مونديال بمشاركة 32 منتخبا لم ينجح خلالها أي منهم في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وتعد منتخبات هولندا وإنجلترا والمغرب أفضل المنتخبات حصدا للنقاط بحصولها على 7 نقاط من فوزين وتعادل.

ويعد فشل الفرق في تحقيق العلامة الكاملة بمثابة قوة للبطولة، حيث هذه هي المرة الأولى منذ أن تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 في مونديال 1998.

فيما على صعيد تاريخ كل النهائيات تكررت هذه الحادثة في مونديال 1994 بمشاركة 24 منتخبا، وفي مونديالي 1962 و1958 وبمشاركة 16 منتخبا.

ويعد مونديالي 2006 و2014 هما الأكثر، وذلك بتحقيق 4 منتخبات للعلامة الكاملة في كل مونديال.

يذكر، أن هذا آخر مونديال يلعب بـ32 منتخبا، حيث تقرر من المونديال القادم 2026 في أمريكا، زيادة عدد المنتخبات إلى 48.