منتخبات أقل تصنيفا تصعد للأدوار الإقصائية بكأس العالم

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سجل خلال هذه المباريات 120هدفا، 10 مباريات انتهت بالتعادل، 5 مباريات انتهت سلبية دون أهداف، أسرع الأهداف خلال 67 ثانية أحرزه الكندي الفونسو ديفيز في مرمى كرواتيا.احتسبت خلال الـ48 مباراة بدور المجموعات 13 ركلة جزاء سجلت منها 8 وأهدرت 5.
هدافو المجموعات 5 لكل منهم (3) أهداف هم: راشفورد الإنجليزي، كودي جاكبو الهولندي، إمبابي الفرنسي، الفارو موراتا الإسباني، إنرفالينسيا الإكوادوري.
أقوى خط هجوم هو إنجلترا وإسبانيا بمعدل 9 أهداف سجلوها خلال المباريات الثلاث لكل منهم، وأقوى خط دفاع هولندا وأمريكا وكرواتيا والبرازيل وتونس، بمعدل هدف واحد استقبلت شباكهم فقط.
المفارقة لم ينجح أي منتخب في المجموعات الـ8 بات يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة. خرج بطلان سابقان هما الأوروجواي وألمانيا، تعادل ميسي وكريستيانو بالأهداف 8 أهداف لكل منهما، خرج عدد من المنتخبات مصنفة أولا وحلت على حسابها منتخبات أقل تصنيفا.
في سطور إحصائية نستعرض لكم ما حدث في دور المجموعات.
تأهل 16 منتخبا من المجموعات الـ8 لدور الـ16، وهي
- هولندا قابلت أمريكا أمس (السبت)
- الأرجنتين قابلت أستراليا أمس (السبت)
- فرنسا ستقابل بولندا اليوم 4 ديسمبر 2022
- إنجلترا ستقابل السنغال اليوم 4 ديسمبر 2022.
- اليابان ستقابل كرواتيا الاثنين 5 ديسمبر 2022
- البرازيل ستقابل كوريا الجنوبية الاثنين 5 ديسمبر 2022
- المغرب ستقابل إسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
- البرتغال ستقابل سويسرا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
الأقل والأعلى تصنيفا
- المجموعة الأولى: تأهلت هولندا والسنغال الأعلى تصنيفا وخرجت الإكوادور وقطر الأقل
- المجموعة الثانية: تأهلت إنجلترا وأمريكا الأعلى تصنيفا وخرجت إيران وويلز الأقل
- المجموعة الثالثة: تأهلت الأرجنتين الأعلى تصنيفا وبولندا الأقل تأهلت على حساب المكسيك التي خرجت مع السعودية الأقل
- المجموعة الرابعة: تأهلت فرنسا الأعلى تصنيفا وأستراليا الأقل تأهلت على حساب الدانمارك التي خرجت مع تونس الأقل
- المجموعة الخامسة: تأهلت اليابان الأقل تصنيفا على حساب ألمانيا وإسبانيا الثانية بالتصنيف وغادرت ألمانيا وكوستاريكا الأقل
- المجموعة السادسة: تأهلت المغرب الأقل تصنيفا على حساب بلجيكا وبرفقتها كرواتيا وأقصيت بلجيكا وكندا الأقل
- المجموعة السابعة: البرازيل تأهلت برفقة سويسرا الأعلى تصنيفا وخرجت الكاميرون وصربيا الأقل
- المجموعة الثامنة: تأهلت البرتغال الأعلى تصنيفا وكوريا الجنوبية الأقل على حساب الأوروجواي التي غادرت برفقة غانا الأقل
لقطات سريعة
- 4 منتخبات لم تخسر نهائيا: هولندا وإنجلترا وأمريكا والمغرب وكرواتيا.
- تأهلت كوريا وأقصيت الأوروجواي بفارق الأهداف (اليابان 4-4 له وعليه) (أوروجواي 2-2) له وعليه
- اليابان تجاوزت ألمانيا وفرنسا بأقل نسبة استحواذ على مر تاريخ المونديال، حيث بلغت نسبة استحواذ المنتخب الآسيوي 26.2% إسبانيا و17.7% أمام ألمانيا
- تجاوزت السعودية الأرجنتين في أولى مبارياتها قبل أن تودع المونديال بخسارتين من بولندا والمكسيك
- فازت الكاميرون كأول منتخب أفريقي يتجاوز أبطال العالم البرازيليين بهدف دون رد ومع ذلك غادرت المونديال
- حصل صاحب الهدف فينسنت أبوبكر على بطاقة حمراء، ليخرج بعد تسجيل الهدف مباشرة
- فازت تونس على فرنسا بطل العالم قبل خروجها رفقة الدنمارك
- فوز المغرب على بلجيكا ثاني العالم وتأهلت للدور الثاني، كممثل عربي أفريقي يصل للدور الثاني بعد وصوله سابقا 1986 في المكسيك
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