منتخبات أقل تصنيفا تصعد للأدوار الإقصائية بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 48 مباراة من أصل 64، أي ما يعادل 75% من مباريات مونديال كأس العالم بقطر 2022 انتهت بنهاية مباريات دور المجموعات، والمتبقي 16 لقاء بالأدوار الإقصائية، لتفرز 8 منتخبات لدور ربع النهائي، و4 لنصف النهائي ثم النهائي.

سجل خلال هذه المباريات 120هدفا، 10 مباريات انتهت بالتعادل، 5 مباريات انتهت سلبية دون أهداف، أسرع الأهداف خلال 67 ثانية أحرزه الكندي الفونسو ديفيز في مرمى كرواتيا.

احتسبت خلال الـ48 مباراة بدور المجموعات 13 ركلة جزاء سجلت منها 8 وأهدرت 5.

هدافو المجموعات 5 لكل منهم (3) أهداف هم: راشفورد الإنجليزي، كودي جاكبو الهولندي، إمبابي الفرنسي، الفارو موراتا الإسباني، إنرفالينسيا الإكوادوري.

أقوى خط هجوم هو إنجلترا وإسبانيا بمعدل 9 أهداف سجلوها خلال المباريات الثلاث لكل منهم، وأقوى خط دفاع هولندا وأمريكا وكرواتيا والبرازيل وتونس، بمعدل هدف واحد استقبلت شباكهم فقط.

المفارقة لم ينجح أي منتخب في المجموعات الـ8 بات يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة. خرج بطلان سابقان هما الأوروجواي وألمانيا، تعادل ميسي وكريستيانو بالأهداف 8 أهداف لكل منهما، خرج عدد من المنتخبات مصنفة أولا وحلت على حسابها منتخبات أقل تصنيفا.

في سطور إحصائية نستعرض لكم ما حدث في دور المجموعات.

تأهل 16 منتخبا من المجموعات الـ8 لدور الـ16، وهي







هولندا قابلت أمريكا أمس (السبت)



الأرجنتين قابلت أستراليا أمس (السبت)



فرنسا ستقابل بولندا اليوم 4 ديسمبر 2022



إنجلترا ستقابل السنغال اليوم 4 ديسمبر 2022.



اليابان ستقابل كرواتيا الاثنين 5 ديسمبر 2022



البرازيل ستقابل كوريا الجنوبية الاثنين 5 ديسمبر 2022



المغرب ستقابل إسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022



البرتغال ستقابل سويسرا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022



الأقل والأعلى تصنيفا





المجموعة الأولى: تأهلت هولندا والسنغال الأعلى تصنيفا وخرجت الإكوادور وقطر الأقل



المجموعة الثانية: تأهلت إنجلترا وأمريكا الأعلى تصنيفا وخرجت إيران وويلز الأقل



المجموعة الثالثة: تأهلت الأرجنتين الأعلى تصنيفا وبولندا الأقل تأهلت على حساب المكسيك التي خرجت مع السعودية الأقل



المجموعة الرابعة: تأهلت فرنسا الأعلى تصنيفا وأستراليا الأقل تأهلت على حساب الدانمارك التي خرجت مع تونس الأقل



المجموعة الخامسة: تأهلت اليابان الأقل تصنيفا على حساب ألمانيا وإسبانيا الثانية بالتصنيف وغادرت ألمانيا وكوستاريكا الأقل



المجموعة السادسة: تأهلت المغرب الأقل تصنيفا على حساب بلجيكا وبرفقتها كرواتيا وأقصيت بلجيكا وكندا الأقل



المجموعة السابعة: البرازيل تأهلت برفقة سويسرا الأعلى تصنيفا وخرجت الكاميرون وصربيا الأقل



المجموعة الثامنة: تأهلت البرتغال الأعلى تصنيفا وكوريا الجنوبية الأقل على حساب الأوروجواي التي غادرت برفقة غانا الأقل



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