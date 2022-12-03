الأهداف تهز كل الشباك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يستطع أي منتخب مشارك في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، الحفاظ على شباكه نظيفة في دور المجموعات.

حيث اهتزت شباك كل المنتخبات، والتي كان آخرها منتخب البرازيل عندما خسر من الكاميرون بهدف دون مقابل، سجله لاعب نادي النصر السعودي فينسنت أبوبكر في الوقت بدل الضائع.

وتشارك 6 منتخبات في عدد اهتزاز شباكها لمرة واحدة، وهي هولندا وأمريكا وتونس والمغرب وكرواتيا والبرازيل.

أما أكثر منتخب اهتزت شباكه في البطولة المنتخب الكوستاريكي بـ11 هدفا، يليه المنتخب الصربي بـ8 أهداف.

في المقابل، يعد المنتخب الإنجليزي صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بـ9 أهداف، يليه خط هجوم منتخبا فرنسا، والبرتغال بـ6 أهداف.