الأهداف تهز كل الشباك

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حيث اهتزت شباك كل المنتخبات، والتي كان آخرها منتخب البرازيل عندما خسر من الكاميرون بهدف دون مقابل، سجله لاعب نادي النصر السعودي فينسنت أبوبكر في الوقت بدل الضائع.وتشارك 6 منتخبات في عدد اهتزاز شباكها لمرة واحدة، وهي هولندا وأمريكا وتونس والمغرب وكرواتيا والبرازيل.
أما أكثر منتخب اهتزت شباكه في البطولة المنتخب الكوستاريكي بـ11 هدفا، يليه المنتخب الصربي بـ8 أهداف.
في المقابل، يعد المنتخب الإنجليزي صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بـ9 أهداف، يليه خط هجوم منتخبا فرنسا، والبرتغال بـ6 أهداف.
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