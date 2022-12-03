شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى الصدارة.. ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية الجولة الخامسة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لُعبت الجولة الخامسة في أثناء كأس العالم 2022، وأسفرت عن انفراد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري، بعد تعثر الاتحاد السكندري.

فاز الأهلي 2-1 على طلائع الجيش، بينما اكتفى الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع المصري، ليصبح الفارق بين الكبيرين 4 نقاط.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي - 12 نقطة

غزل المحلة - 10 نقاط

فيوتشر - 10 نقاط

الاتحاد السكندري - 9 نقاط

الزمالك - 8 نقاط

بيراميدز - 8 نقاط

المقاولون العرب - 6 نقاط

فاركو - 6 نقاط

البنك الأهلي - 5 نقاط

المصري - 5 نقاط

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