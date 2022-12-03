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الأهلى فى الصدارة.. ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية الجولة الخامسة للدورى

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القاهرة - سامية سيد - لُعبت الجولة الخامسة في أثناء كأس العالم 2022، وأسفرت عن انفراد الأهلي بصدارة ترتيب ، بعد تعثر الاتحاد السكندري.

فاز الأهلي 2-1 على طلائع الجيش، بينما اكتفى الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع المصري، ليصبح الفارق بين الكبيرين 4 نقاط.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي - 12 نقطة

غزل المحلة - 10 نقاط

فيوتشر - 10 نقاط

الاتحاد السكندري - 9 نقاط

الزمالك - 8 نقاط

بيراميدز - 8 نقاط

المقاولون العرب - 6 نقاط

فاركو - 6 نقاط

البنك الأهلي - 5 نقاط

المصري - 5 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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