شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للمغربى بلحاج فى أسوان بعد الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، صرف مكافأة خاصة للمغربي أحمد بلحاج، لاعب زهرة الجنوب، بعد مساهمته المميزة في الفوز على فاركو وتحقيق أول انتصار لتماسيح النيل بالدوري.

وجاءت المكافأة من الرمادي بهدف تحفيز باقي اللاعبين في الفريق لتقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة بالدوري، خصوصا لاعبى خط الوسط والهجوم الذين غاب عنهم التوفيق في المباريات الأربع الأولى رغم وصول أسوان لمرمى المنافسين في مرات عديدة.

ويستعد أسوان لمواجهة سموحة بالإسكندرية في اللقاء المقرر له الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

نجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعد تحقيق الانتصار على فريق فاركو، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق في الدقيقة 31، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد أسوان.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد نادي أسوان إلى 3 نقاط ليقفز إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما استمر فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فاز خلالها في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة اليوم.