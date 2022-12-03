شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أسامة نبيه "مستمر" فى منصبه بجهاز فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل أسامة نبيه عن منصب المدرب العام بالفريق الأبيض.

قال أمير مرتضى منصور، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أسامة نبيه مستمر في جهاز البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، ولا صحة لرحيله عن الفريق الأبيض، وأن ما يتم تداوله الهدف منه هدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق.

فى سياق مختلف استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الجمعة.

وبدأ المران بجلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن المباراة الأخيرة أمام المصري، التى انتهت بالتعادل، وأكد فيريرا للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق فى بعض الأوقات.

وأوضح المدير الفني فى حديثه من اللاعبين، أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، وأن الزمالك فريق بطل وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين كما وجه التعليمات لبعض اللاعبين لتفادي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني بحضور كل اللاعبين أثناء الجلسة، بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون للتأهيل من أجل توجيه رسالة قوية لكل اللاعبين، وقال لهم فى نهاية رسالته، "علينا التحدى ولن نقبل سوى بالفوز فى المباريات المقبلة".

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.