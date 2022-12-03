شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إعلان النادى المصرى الاستغناء عن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، وكذلك اقتراب بابا فاسيليو، مدرب المحلة، من الرحيل، بعدما أخطر إدارة ناديه بعدم حضوره التدريبات اليوم.

نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى هونج كونج للإسكواش