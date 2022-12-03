شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يعتذر عن عدم الاستمرار مع الداخلية وينضم لجهاز العين السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد محسن أبو جريشة، مدرب عام فريق الداخلية، عن عدم الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق الداخلية، بعد مباراته الأخيرة ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري والتي خسرها الفريق الشرطي بهدف نظيف.

جاء اعتذار أبو جريشة عن عدم الاستمرار في جهاز الداخلية، من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني لفريق العين السعودي، والذي يقوده الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق الإسماعيلي، حيث عملا معا في تدريب الدراويش.

ومن المقرر أن يسافر محمد محسن أبو جريشة إلى السعودية يوم الخميس المقبل، من أجل تولي منصبه الجديد كمدرب عام لفريق العين السعودي تحت قيادة جوميز.

وانضم أبو جريشة لجهاز الداخلية قبل انطلاق الموسم الحالي مع زميله رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الشرطي، في ثاني التجارب التدريبية سوية بعد تجربتهما في تدريب الجونة.