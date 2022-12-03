شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يقود مران المصرى بعد تعيينه مؤقتا خلفا لإيهاب جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض فريق لكرة الأول بالنادي المصري مرانه مساء اليوم السبت بالقاهرة، تحت قيادة طارق سليمان ومجدي الشناوي ومحمود عبد الحكيم ومحمد عبد المنصف، بحضور مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في: ياسر يحيى المشرف على الفريق، ومحمد الفقي أمين صندوق النادي، وأحمد عصام شعبان ومحمد موسى عضوا مجلس ادارة النادي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيقات بالنادي.

وأصدر النادي المصري بياناً رسمياً جاء كالتالي:

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى أقيمت أول من أمس الخميس على استاد برج العرب، وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم، وقرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من:

طارق سليمان

مجدى الشناوى

محمود عبد الحكيم

محمد عبد المنصف، وذلك لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى

تولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 4 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين؛ بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.