شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى وفوز الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الشمس بنتيجة 25/25، فى إطار الجولة التاسعة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد الدور الأول من المسابقة.

كما شهدت هذه الجولة فوز الزمالك على الترسانة بنتيجة 38/21 .

وشهدت جولة أمس الجمعة فوز كل من: الأهلى على هليوبوليس 33 / 9 والزمالك على هليوليدو 30 / 15 وسموحة على الترسانة 46 / 24 والشمس على اتحاد الشرطة 40 / 18.