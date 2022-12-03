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تعادل الأهلى وفوز الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

تعادل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الشمس بنتيجة 25/25، فى إطار الجولة التاسعة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد الدور الأول من المسابقة.

 

كما شهدت هذه الجولة فوز الزمالك على الترسانة بنتيجة 38/21 . 

 

وشهدت جولة أمس الجمعة فوز كل من: الأهلى على هليوبوليس 33 / 9 والزمالك على هليوليدو 30 / 15 وسموحة على الترسانة 46 / 24 والشمس على اتحاد الشرطة 40 / 18.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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