شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود من الإيقاف ويدعم دفاع الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لدعم صفوف سيد البلد أمام فيوتشر، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان محمود علاء قد تعرض للطرد في مباراة الداخلية بالجولة الثانية من الدورى العام وعاقبته لجنة المسابقات بالإيقاف لمباراتين، ليغيب عن زعيم الثغر أمام طلائع الجيش والمحلة وتنتهى مدته ويصبح جاهزا لدعم دفاع سيد البلد في لقاء فيوتشر المقبل.

وفي سياق مختلف حرص الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على معالجة أخطاء لاعبي سيد البلد التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة وكلفتهم أول خسارة في الجولة الخامسة من الدورى العام بهدفين نظيفين.

واجتمع الصربي زوران مع لاعبى الاتحاد السكندرى وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في الخسارة أمام المحلة، وطالب المدرب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات، موضحا في حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش، بينما خسر الجولة الرابعة أمام غزل المحلة بثنائية نظيفة.