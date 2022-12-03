5 لاعبين صاعدين خطفوا الأضواء في الدور الأول من مونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم -

كانت اهتمامات جماهير كرة القدم منصبة قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، على انتظار ما سيقدمه نجوم الساحرة المستديرة أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي الذين شكلوا العناوين الأبرز للدور الأول بعد أن ساهموا في تأهل منتخباتهم إلى الدور الثاني، لكنّ العديد من اللاعبين الآخرين ارتقوا أيضا إلى مصاف النجومية في منافسات هذا الدور مثل الأميركي تايلر أدامس والإنجليزي جود بيلينغهام وغيرهما.



وفي ما يلي أبرز 5 لاعبين خطفوا الأضواء خلال الدور الأول من مونديال قطر:



1. تايلر أدامس (الولايات المتحدة الأميركية)



عندما حجزت الولايات المتحدة مكانا لها في ثمن النهائي بفوز "ناري" على إيران بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، كانت مساهمة لاعب وسط نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أدامس واضحة رغم ما يتميز به من الهدوء داخل الملعب وخارجه.



واختير أدامس قائدا للمنتخب الأميركي مباشرة قبل نهائيات كأس العالم، وكان اللاعب المولود في العام 1999، قدوة يحتذى بها في قيادة خط وسط شاب جدا للمنتخب الأميركي، إذ يلعب جنبا إلى جنب مع وستون ماكيني ويونس موسى، واستطاع أن يظهر قدرة عالية على التعامل في المواجهتين الأولى والثانية أمام ويلز ثم إنجلترا.



ورغم أنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط، فقد أظهر أدامس أيضا نضجا ورباطة جأش ملحوظتين حيث تعامل ببراعة مع أسئلة لا علاقة لها بكرة القدم قبل مباراة إيران المشحونة سياسيا، ونالت عروضه في قطر أنظار بعض أكبر الأندية في أوروبا.



ولعب أدامس أول مباراة دولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما كان عمره 18 عاما فقط، وذلك في مواجهة ودية أمام البرتغال، ومنذ ذلك الوقت خاض حتى الآن 35 مقابلة مع الولايات المتحدة.



2. كودي غاكبو (هولندا)

كان المهاجم الهولندي كودي غاكبو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الثلاث ضمن الدور الأول من المونديال.



وبتقديمه مستوى لافتا مع المنتخب البرتقالي، أكد خاكبو عروضه المميزة التي قدمها هذا العام مع آيندهوفن الهولندي.



وكسر المهاجم الشاب، بهدف متأخر من كرة رأسية، العقم التهديفي لمنتخب هولندا، في المباراة الافتتاحية ضد السنغال ليساهم في الفوز 2-0.



وفي الجولة الثانية، منح غاكبو الهولنديين التقدم بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ضد الإكوادور في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله، كما كان خاكبو أيضا نجم مباراة هولندا وقطر، ومرة أخرى، قاد بلاده إلى الفوز بهدف جميل بقدمه اليمنى خلال الفوز على قطر 2-0.



وقال عنه لويس فان خال مدرب منتخب الطواحين "لديه كل ما يلزم ليصبح نجما، هي بالتأكيد مسألة وقت فقط قبل أن يخرج من الدوري الهولندي وينتقل إلى ناد أوروبي كبير، حيث يعد مانشستر يونايتد وجهة محتملة.



3. إنزو فرنانديز (الأرجنتين)

لم يبدأ فرنانديز أساسيا في أية مباراة مع الأرجنتين قبل كأس العالم، لكن أداءه في مونديال قطر جعله عنصرا بارزا في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.



ودخل لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاما فقط، المباراة الثانية لدور المجموعات أثناء اللعب، ليسجّل هدفا رائعًا ضد المكسيك، كما صنع الهدف الثاني لمنتخب التانغو، في مباراة بولندا التي كانت الأولى له كلاعب في التشكيلة الأساسية (2ـ0).



وانضم فرنانديز إلى بنفيكا البرتغالي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ولفت إليه الأنظار بسرعة، حيث ساعد فريقه الجديد على صدارة مجموعته في دوري الأبطال أوروبا.



وبهدفه في شباك المكسيك، أصبح فرنانديز ثاني أصغر هداف للأرجنتين في كأس العالم بعد القائد ليونيل ميسي.



4. جود بيلينغهام (إنجلترا)

يشارك جود بيلينغهام في المسابقة الكروية الكبرى الثانية في مسيرته، بعد أن كان ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس أمم أوروبا العام الماضي، ومن السهل أن ننسى أنه لا يزال يبلغ من العمر 19 عاما فقط، لكن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني أصبح جزءا لا يتجزأ من خط وسط منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة غاريث ساوثغيت.



وأعلن جود بيلينغهام عن نفسه بقوة بتسجيله هدفا في فوز إنجلترا على إيران 6-2، وخارج منتخب بلاده اكتسب الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة مع دورتموند ليساهم في مونديال قطر في تصدر إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.



وخاض المهاجم الشاب حتى الآن 20 مباراة بقميص إنجلترا وكان هدفه في مرمى إيران هو الأول له دوليا.



5. يوشكو غفارديول (كرواتيا)

نجح نجم الدفاع الشاب في منتخب كرواتيا في إنقاذ بلاده من الخروج أمام بلجيكا في اللحظات الأخيرة إثر إبعاده محاولة خطيرة للمهاجم روميلو لوكاكو من أمام خط المرمى.



وأصيب يوشكو غفارديول البالغ من العمر 20 عاما، بكسر في أنفه وعانى من تورم شديد حول عينه اليمنى قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم بعد اصطدامه بزميل له في فريقه لايبزيغ الألماني، لكن ذلك لم يؤثر على أدائه.



لم يبرز المدافع الشاب كلاعب مقنع في تشكيلة كرواتيا فحسب، بل شكل أيضا حجر الأساس لخط دفاع منتخب بلاده الذي تم اختراقه مرة واحدة فقط حتى الآن وذلك بهدف دون جدوى أمام منتخب كندا (4ـ1).



وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا عن مدافعه، "إنه أفضل مدافع في العالم"، وتابع "حتى لو لم يكن الآن رقم واحد، فإنه سيصبح كذلك في السنوات المقبلة".



(فرانس برس)